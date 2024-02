Another Crab’s Treasure | Uscita | Gameplay e dettagli per il Souls con i granchi

Another Crab's Treasure: annunciata la data di uscita del souls-like con protagonista un paguro

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’annuncio di “”, un-Like a tema crostacei, ha lasciato i giocatori entusiasti e incuriositi di scoprire di più su questa stravagante avventura. Inizialmente previsto per Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One e PC, il gioco sarà ufficialmente disponibile anche per PS5, e il suo lancio è previsto per il 25 aprile al prezzo di $29.99 USD. Ma non è tutto: “” sarà anche incluso nel catalogo di Xbox & PC Game Pass sin dal giorno del lancio.e tantiper illike con i crostacei Il nuovo trailer rilasciato non solo approfondisce ulteriormente la narrazione del gioco, ma ci presenta anche il cast di voci che darà ...

ANOTHER CRAB’S TREASURE: Data di uscita annunciata per il Souls con i granchi: Aggro Crab ha rivelato oggi durante l’ultimo Nintendo Direct che il loro Souls-Like a tema crostacei, “Another Crab’s Treasure”, sarà rilasciato quest’anno per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox ... techgaming

Another Crab's Treasure confermato per il lancio di aprile: Lo sviluppatore Aggro Crab ha appena confermato che gli altri fan dei crostacei possono aspettarsi la loro prossima avventura soulslike, Another Crab's Treasure, che arriverà quest'anno. In effetti, ... gamereactor

Another Crab's Treasure - Trailer con data di uscita: Another Crab's Treasure è un'avventura soulslike ambientata in un mondo sottomarino in rovina. Nei panni del paguro Kril, dovrai indossare come conchiglia i rifiuti che trovi in giro per resistere ... multiplayer