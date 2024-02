Annullate tutte le udienze | Papa Francesco | che succede?

Papa Francesco influenzato, annullate tutte le udienze

(Di sabato 24 febbraio 2024) A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionaleha annullato lepreviste per la giornata di oggi. A renderlo noto è stata la Sala Stampa Vaticana. Per quanto riguarda l'Angelus in programma domani, domenica 25 febbraio, si apprende, come riportato dall'agenzia ‘ANSA', che è “al momento” confermato. L'annuncio desta la preoccupazione di molti. Il motivo? Non è la prima volta che il Pontefice 87enne annulla i suoi impegni per problemi di salute. Lo scorso novembre, ad esempio, Bergoglio aveva cancellato il viaggio in programma a Dubai, dove era previsto un suo intervento alla Cop28. Pochi giorni prima si era sottoposto a una tac per un'infiammazione polmonare e aveva fatto leggere il pre e post Angelus a monsignor Braida. "Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di ...