Animali uccisi e torturati | domani Roma si mobilita | pene più severe

Cani e gatti torturati e uccisi: domenica a Roma la manifestazione contro gli atti di crudeltà

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 feb. (askanews) –, domenica 25 febbraio auna nuovazione per chiederepiùe certe per chi commette violenza sugli. “Leone chiama,risponde”, l’appuntamento è a Piazza Santi Apostoli, ore 14.00. Gli ultimi casi di cronaca, vittimeinermi,e anche, hanno scosso profondamente le coscienze di tutti i cittadini, non solo deglisti, e dato vita ad un vero e proprio movimento per chiedere giustizia per gli, che non possono difendersi da soli, e l’introduzione dipiùper chi uccide, tortura, maltratta gli. Il ...