Anguille a rischio estinzione | gli chef le tolgono dai menù

Anguille a rischio estinzione, la scelta degli chef

Ne è scomparso già il 95% Le anguille sono a rischio estinzione, il 95% è già scomparso, tanto da essere classificate nella lista rossa dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), e i più grandi chef del mondo hanno lanciato da dicembre un appello per bandirle dai menù.

Una mobilitazione per salvare l’anguilla europea, minacciata dal clima e dall’inquinamento: Migliaia di anni di storia culinaria potrebbero scomparire per sempre. L'anguilla europea (Anguilla anguilla) infatti rischia di non essere più presente nei piatti di molti consumatori abituali, e ...editorialedomani