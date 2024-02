Angelina Mango | il motivo dietro la scelta di portare La rondine per la serata cover

Eurovision 2024, arriva Loredana Bertè a sorpresa: il motivo è impensabile | Angelina Mango senza parole

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo aver trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo,si prepara per la sua avventura all’Eurovision Song Contest 2024. Intervistata dal settimanale Chi, la giovane artista ha spiegato ilche l’ha portata a cantare un brano di suo padre alla. ILLADI LA– Tra le sue L'articolo

Una canzone, quella di Angelina Mango , che sta spopolando in tutte le classifiche. Dopo la vittoria di Sanremo, la figlia di Mango si sta letteralmente ... (movietele)

La noia di Angelina Mango balza in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio in questa settimana, sul podio Mahmood ed Annalisa Effetto ... (spettacolo.eu)

Canzoniere italiano / Ecco la vera classifica di Sanremo: La cinquina approvata dai lettori: Loredana Bertè, Mahmood, Fiorella Mannoia, BigMama, Angelina Mango. E il nuovo referendum: quali sono le canzoni più belle ...repubblica

Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Angelina Mango spopolano su TikTok/ La Top5 dei trend per la musica!: Geolier, Annalisa e Angelina Mango spopolano tra le tendenza per la musica, su TikTok: la Top5 dei tappeti musicali in forte espansione sul re dei social cinese! Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e ...ilsussidiario

“La rondine” di Mango rinasce grazie a Sanremo: la Cover di Angelina riporta il brano del padre in classifica: La celebre canzone “La rondine” di Pino Mango, pubblicata nel 2002, ha riconquistato le classifiche musicali grazie all’interpretazione di Angelina, figlia dell’artista, al Festival di Sanremo. Il pez ...trmtv