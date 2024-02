Andrea morto a 12 anni dopo essere stato dimesso dall' ospedale Il dolore del padre | «Ditemi cosa è successo» Il funerale allo stadio

Il papà di Andrea, morto a 12 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: “Voglio sapere come è accaduto”

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Voglio delle spiegazioni. Voglio sapere perché e come èmio figlio». A parlare è il papà diVincenzi, Roberto, il ragazzino di 12...

Andrea Vincenzi , il bambino di 12 anni morto mercoledì sera al Regina Margherita di Torino, era in " condizioni stabili" quando è stato dimesso dall'ospedale ... (today)

Andrea Vincenzi morto a 12 anni, i tre ricoveri e le dimissioni. Il papà: «Voglio sapere cosa è successo»: «Voglio delle spiegazioni. Voglio sapere perché e come è morto mio figlio». A parlare è Roberto Vincenzi, il papà di Andrea Vincenzi, 12 anni, il ragazzino morto all'ospedale Regina Margerita di ...ilmattino

La morte del piccolo Andrea, l'avvocato della famiglia: "Vogliamo capire perché": Il legale Stefano Castrale: "I genitori non capiscono me si possa morire così nel 2024". In programma una fiaccolata mercoledì alle 18 ...rainews

Parla un soccorritore del 118: "All'ospedale di Chivasso sono state spezzate delle vite, ci sono reparti gestiti da incompetenti": Dopo la tragica scomparsa del baby calciatore, Andrea Vincenzi, 12 anni, rimandato a casa dall'ospedale di Chivasso e poi morto poco dopo, le segnalazioni su presunti casi di "malasanità" si sono ...giornalelavoce