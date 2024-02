Ancora | Sabato De Sarno E le ragazze ribelli di Versace | applaudite da Fedez in prima fila

Gucci, ancora. L'era del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno è iniziata

ancora due giorni di caldo , poi arriverà l'inverno: sabato attese piogge e temporali, con temperature in crollo verticale anche di 10 gradi nel giro di 24 ... (fanpage)

"Pace: una bandiera, una realtà". Docenti e alunni dell'Iisacp in marcia per un cessate il fuoco, interno ed esterno all'individuo: Ore 10.30, un mattino uggioso in quel di Piazza Cahen, Orvieto. Sul posto giungono le classi del biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore Artistica, Classica e Professionale ... orvietonews

Paolini-Kalinskaya, oggi finale Wta 1000 Dubai: dove vederla in diretta: Jasmine Paolini, sabato 24 febbraio, affronta Anna Kalinskaya e punta a ... poi ha passato i quarti grazie al forfait di Rybakina. In semifinale ancora una grande vittoria contro la rumena Sorana ... today

Dodo Di Sabatino: a Teramo l’Agenzia Europea della Veterinaria: TERAMO – Tutti concordano sulla grave crisi demografica e sociale che attraversa la città di Teramo, per questo è ancora più urgente occuparsi di grandi progetti di sviluppo e di rilancio. Una delle ... ekuonews