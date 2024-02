Anche Salt Bae vittima del caro prezzi | costretto a spegnere i riscaldamenti nel ristorante che vende bistecche da 600 sterline

Anche Salt Bae vittima del caro prezzi: costretto a spegnere i riscaldamenti nel ristorante che vende bistecche da 600 ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Iltoccalo chefBae,a causa deialle stelle delle bollette energetiche. Secondo quanto riferisce il Guardian, la steakhouse Nusr-Et – il punto vendita dell’hotel Park Tower a Knightsbridge (Londra) famoso per i costosissimi piatti in cui una bistecca può arrivare a costare tra le 600 e le 700– ha dichiarato di aver dovuto fare uno sforzo per risparmiare energia. Nel’aumento dei profitti, infatti, è stato sufficiente ad affrontare serenamente il. La società fondata daBae ha affermato che «i profitti prima delle imposte sono aumentati del 44% a quasi 3,3 milioni di ...

