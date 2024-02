Anche in Canada la casa è un lusso

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non succede soltanto nelle grandi e medie città italiane. I prezzi per l’acquisto e l’affitto sono alle stelle pure Oltreoceano. Tra le cause c’è l’immigrazione, necessaria per il Paese, ma dai ritmi troppo veloci. Su come gestirla (e su come costruire nuove abitazioni) è battaglia tra liberali e conservatori. E' stato un Natale triste quello del 2023 per la famiglia Mensah a Kelowna, una città grande come Cagliari - 150 mila abitanti - in una zona rurale a vocazione turistica della British Columbia,. Samuel e sua moglie Sophie sono emigrati dal Togo 15 anni fa. Hanno quattro figli, tutti nati qui. Il capofamiglia, una laurea in legge, lavora come giardiniere, carpentiere, manovale. Dieci, dodici ore al giorno, per portare a3.500 dollari canadesi, circa 2.400 euro, al mese. Sophie, al momento, si occupa di tirare su i ragazzi. Vivono in ...