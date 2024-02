Amici | domenica 25 febbraio | ospiti e anticipazioni Tre nuovi allievi al Serale

Domani è domenica e ci attende Amici - Amici Clip | Witty TV

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)25andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento col pomeridiano, si avvicina sempre di più la fase finale del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. In ogni puntata glicontinuano a scoprire chi accede ale chi invece deve purtroppo dopo cinque mesi lasciare il talent show. Tra i tantimusicali, nella scorsa puntata tantissimi BIG della 74esima edizione del Festival di Sanremo sono tornati in studio dalla De Filippi con le proprie hit. Durante la puntata registrata e che verrà mandata in onda domani ci sarà finalmente l’amatissima e tanto attesa Alessandra Amoroso che canterà la sua canzone “Fino a qui”. Sono rimaste disponibili davvero pochissime maglie del, tre ...