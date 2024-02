Altro “miracolo” del “nonno del vento” | Rosella sale sul podio ai Campionati Italiani Master

BM DA EUROBASKET QUALIFIERS/ LA STORIA PRESENTE E PASSATA DELLA VIRTUS: BANCHI FA UN ALTRO ...

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Non smette mai di stupire Giancarlo, classe 1951, velocista tutt’ora in attività nella categoria SM70. Nonostante una vita lavorativa passata presso Co. Tra. L. non ha mai abbandonato la sua passione per l’atletica e se vi capita di passare allo stadio Tasciotti di Sezze, a qualsiasi ora del giorno ed in qualsiasi stagione, probabilmente vi capiterà di incontrarlo. Ai recentiindoor, in corso di svolgimento ad Ancona e che termineranno domani, 25 Febbraio,è riuscito a qualificarsi per la finale dei 60 metri riuscendo, al termine di una gara tiratissima, a strappare la medaglia di bronzo. “Davvero non si poteva fare di più – ha detto Giancarlo – Rossi e Caso, che sono arrivati primo e secondo sono troppo forti in questo ...