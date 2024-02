Almanacco del 24 febbraio

Almanacco di oggi venerdì 23 febbraio: Gutenberg e la stampa della Bibbia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oggi vi proponiamo un’ottima ricetta di polenta con salsiccia La pallanuoto è uno sport di squadra acquatico nato nel XIX secolo in Inghilterra e in Scozia. Una partita vede affrontarsi due squadre, ognuna rappresentata in campo da sette giocatori, sei di … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Accadde oggi: 24 febbraio, almanacco del giorno: Il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva ha ribadito le proprie accuse allo Stato ebraico, autore, a suo parere, di un "genocidio" a Gaza. globalist

San Sergio di Cesarea, martire: Si attribuì la causa del fenomeno ai cristiani che con il loro rifiuto di unirsi al sacrificio avevano irritato il dio. Ma Sergio si fece avanti e spiegò la vera ragione dell’avvenimento ... chiesadimilano

Bologna-Verona 2-0, rossoblu in solitaria al quarto posto: BOLOGNA (ITALPRESS) – Non si ferma la scalata del Bologna di Thiago Motta, che batte per 2-0 il Verona e prosegue il suo cammino in zona Champions League, conquistando la quinta vittoria consecutiva e ... telenicosia