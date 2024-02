Alluvione in Toscana, il grande cuore dei nostri lettori. La sottoscrizione de La Nazione: distribuiti i 150mila euro raccolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Firenze, 24 febbraio 2024 – Impegno e passione uniti a unagenerosità e a un immenso amore per la nostra terra, così duramente colpita dalla devastantedel 2 novembre – con la sua scia di morte e distruzione –, ma che con l’aiuto di tutti ha voglia di rialzarsi e ripartire. E’ con questo spirito che La, insieme a tutte le testate del nostro gruppo editoriale (il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) ha promosso fin dalle prime ore dell’emergenza unatra iper raccogliere fondi da destinare a progetti di rinascita e ricostruzione. E la risposta da parte dei"è stata bella, forte e partecipata. In tanti hanno voluto contribuire, con piccole e grandi cifre, ciascuno come ha voluto, ma tutti impegnati a costruire un bellissimo ...