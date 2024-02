All’esame per la patente con l’aiuto | denunciato

ALL'ESAME PER LA PATENTE CON T FELPA “ATTREZZATA” PER NASCONDERE MICROCAMERA E ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gli addetti della Motorizzazione civile hanno sorpreso un candidatodellaa comunicare con l’esterno per ricevere le risposte. Durante la perquisizione, gli agenti della Polstrada hanno rinvenuto, cucito nel giubbotto, un dispositivo costituito da una microcamera collegata alla batteria di alimentazione, antenna e router, appositamente preparato per trasmettere all’esterno le immagini dell’esame e pure un auricolare, nascosto nell’orecchio. Il furbetto è statoper il reato di induzione in errore di pubblico ufficiale. La perizia nel dissimulare microcamera e auricolare lasciano supporre l’esistenza di un’organizzazione per il conseguimento dellada parte di candidati non idonei, con conseguente pericolo per la sicurezza stradale. P.G.R.