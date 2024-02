Allerta per le valanghe. Le raccomandazioni del Soccorso alpino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ile speleologico della V Delegazione lombarda chiede a chi si recherà in montagna nelle prossime ore di tenere la massima attenzione. Il bollettino di Arpa Lombardia indica il pericolo dida 3 (marcato) in aumento a 4 (forte) su Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, Prealpi Lariane, Orobie, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane e Adamello. L’indice è moderato nelle Prealpi Varesine, debole nell’Appennino Pavese. "Gli abbondanti apporti nevosi incrementano e sovraccaricano i recenti accumuli che presentano un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile con un debole sovraccarico generandodi anche di grandi dimensioni. Attività spontanea in progressivo aumento durante la nevicata con fenomeni di dimensioni grandi e molto grandi".

