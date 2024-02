Allerta meteo prorogata | temporali per altre 24 ore in Campania

Allerta meteo per temporali prorogata di 24 ore: l'avviso della Protezione Civile

L’ultimo weekend di febbraio è coinciso anche col ritorno del Maltempo in Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione ... (thesocialpost)

zone del Friuli-Venezia Giulia iin allerta arancione per rischio idrogeologico, in altre dieci regioni è allerta gialla (immagine home page tratta da schema ... (noinotizie)

Ancora maltempo, prorogata l’allerta meteo: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, ossia fino alle 20 di domani, domenica 25 febbraio, il vigente ... infocilento

Maltempo a Napoli, diramata allerta gialla per 24h: interrotti collegamenti con le isole, chiusi parchi e cimiteri: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 20.. ilmattino

Meteo, allerta gialla e arancione in 10 regioni. Il weekend con doppia perturbazione da Nord a Sud: È iniziata una lunga fase di tempo molto instabile e a tratti perturbato, tanto che la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo sull'Italia per sabato 24 febbraio. Maltempo e piogge su ... leggo