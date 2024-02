Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 25 febbraio | le regioni a rischio

Allerta meteo arancione e gialla, tornano neve e piogge incessanti nel week-end

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: ... (noinotizie)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: « ALLERTA ARANCIONE SU PARTE DELLA SICILIA, TEMPORALI E VENTI FORTI CON ALLERTA GIALLA SU SETTE REGIONI: Maltempo: allerta arancione su parte della Sicilia. Temporali e venti forti con allerta gialla su sette regioni. Una nuova area di bassa pressione coinvolgerà dalla serata odierna lo Stretto di Sicili ... agenziagiornalisticaopinione

MALTEMPO. ALLERTA METEO GIALLA PROSEGUE FINO A DOMATTINA: (mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Prosegue fino alla mattinata di domani, domenica 25 febbraio, l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal Centro Monitoraggio ... mi-lorenteggio

Meteo. Scende la neve in montagna ma fa caldo: scatta l'allerta valanghe. L'esperto Flavio Tolin: «È pericoloso, bisogna stare a casa» Video: di Lucia Russo Scende la neve in quota ma le temperature sono alte e scatta l'allarme valanghe. I fiocchi bianchi sono scesi in maniera importante sulle Dolomiti, meno sulle Prealpi ma, per ... ilgazzettino