Allegri torna a nascondersi | «Juventus | no scudetto! Altri obiettivi»

La Juve vede la testa della classifica, ma Allegri gioca a nascondersi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Frosinone, Massimilianoa parlare deglidei bianconeri. Togliendosi ancora una volta dalla corsa scudetto contro l’Inter. NASCOSTO – Massimilianofa il punto, in conferenza stampa, suglidella. Che non riguardano lo scudetto: «Ora siamo in un momento di costruzione, è normale che quest’anno abbiamo l’ambizione di cercare di portare a casa la Coppa Italia. Poi l’obiettivo è raggiungere la Champions League, che è un obiettivo importante. Ora conta la partita di domani, dove i tre punti sono fondamentali per riprendere il cammino. Per arrivare in Champions dobbiamo fare 70 punti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...