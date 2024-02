Allegri non pensa al futuro alla Juventus | “In questo momento qui non firmerei niente”

Allegri non pensa al tridente: «E' convinto di questo dopo Empoli e Inter»

Il tecnico della Juventus: "Il passaggio a vuoto utile per la nostra crescita" TORINO - "E' stata una buona settimana di lavoro come ce ne sono state tante ... (ilgiornaleditalia)

Vietato sbagliare. Dopo appena 2 punti in 4 partite, la Juventus si prepara a tornare in campo per la sfida della 26ª giornata del campionato di Serie A. La ... (calcioweb.eu)

Allegri: "I 9 scudetti consecutivi hanno drogato tutto": L'allenatore bianconero in conferenza: "Ora siamo in un momento di costruzione. Vogliamo portare a casa la Coppa Italia e la qualificazione in Champions. Per arrivarci serovono minimo 70 punti" ... tuttosport

JUVENTUS - Allegri: "Firmare in bianco per restare No, ho già un contratto": Max Allegri ha parlato ancora del suo futuro alla Juve in conferenza: "Firmare in bianco per restare In questo momento non firmerei niente, perché ho un contratto. Adesso bisogna portare la Juventus ... napolimagazine

Juve: Allegri 'Serve ordine, dobbiamo tornare a vincere': "Nel calcio ci sono questi piccoli periodi, abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere contro un Frosinone che gioca bene": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ... due le abbiamo ... ansa