Allegri | «I nove scudetti hanno drogato la realtà La Juve non ne aveva mai vinto tre di seguito»

Allegri frena sul rinnovo con la Juventus: "In questo momento non firmerei niente"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Massimiliano, allenatore dellantus, presenta in conferenza stampa il match di campionato contro il Frosinone valido per la 26esima giornata di Seria A. Le parole del tecnico riportate da Tmw. Le parole diin conferenza stampa Che settimana è stata? «Una buona settimana di lavora come sono state le altre prima dei risultati negativi che ci sono stati. Ora domani abbiamo una partita difficile contro una squadra che gioca bene e crea. Il nostro obiettivo è tornare a vincere». Prove di difesa a 4: «Noi difendiamo già a quattro, non dobbiamo cambiare niente». Il reset a che punto è? Poi su Alcaraz: «Sono contendo di quello che sta facendo, domani può darsi che giochi. Ma devo valutare ancora altre situazioni. Quest’anno abbiamo fatto tre partite simili, con il Bologna, a Sassuolo e a Verona. Partite spaccate in due, due ...