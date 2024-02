Alla sua sulla seconda collezione da direttore creativo di Gucci | Sabato De Sarno riconferma la sua interpretazione dell' heritage della maison E la alimenta con nuovi oggetti del desiderio

L'artigiano De Luca risponde alla stracciarola Meloni sulla sua sgangherata performance a Porta a Porta

(Di sabato 24 febbraio 2024) «I miei sogni, così come la mia moda, dialogano sempre con il reale. Perché non sonoricerca di un altro mondo da abitare, piuttosto di modi per abitare questo mondo» ha dettoDedopo la sfilata che presentava la suaper, l’Autunno Inverno 2024-25. In passerella, una donna eterea e concreta allo stesso tempo che si rivela attraverso giochi di trasparenze e pizzi, ritagliati e ricomposti, intarsiati con ricami, altri pizzi e velluti. Si copre e si scopre alternando i pesi impalpabili degli abiti lingerie, i tagli netti dei vestiti strutturati e minimali, i volumi corposi dei twin-set in maglia oversize e trompe l’oeil, in realtà un unico ...