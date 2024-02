Alexei Navalny | il corpo consegnato alla madre

Il corpo di Alexei Navalny è stato riconsegnato alla madre

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildiè stata restituito. Lo scrive su X Kira Yarmysh, portavoce dell’organizzazione dell’attivista d’opposizione russo morto in un carcere siberiano la scorsa settimana. “Ildiè statoa sua. Grazie mille a tutti coloro che insieme a noi hanno chiesto questo” ha scritto Yarmysh. Lyudmila Ivanovna Navalnaya “è ancora a Salechard” ha aggiunto Yarmysh. “I funerali sono ancora in sospeso. Non sappiamo se le autorità interferiranno per portare a termine la cosa come vuole la famiglia e come merita Alexey. Vi informeremo non appena ci saranno novità” ha concluso. Per oltre una settimana la famiglia aveva aspettato invano di vedere ildel leader ...