Alexandra uccisa a Bolzano | l’ex compagno | “L’ho colpita | poi ho sbloccato il suo telefono con la mano”

Femminicidio di Alexandra Mocanu, Mecja depone in aula: «Mi ha tirato un martello, non ho capito più niente e l’ho colpita»: L’imputato, reo confesso dell’omicidio della compagna, ha risposto alle domande della pm, raccontando la relazione tormentata con la vittima I PRECEDENTI Lei lo aveva denunciato, poi il riavvicinament ... altoadige