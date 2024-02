Alexander-Arnold nel mirino di una stalker “Gli mandava materiale esplicito | lui

Liverpool, anno infernale per Alexander-Arnold: è stato vittima di una donna "affamata di sesso"

Non finiscono i guai per Trent Alexander-Arnold , calciatore del Liverpool già alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. Stando a quanto ... (sportface)

Liverpool, Klopp fa la conta degli assenti: "Finché avremo undici giocatori ce la faremo": I giocatori fermi a lungo termine come Trent Alexander-Arnold e Dominik Szoboszlai stanno tornando ma non si stanno ancora allenando in gruppo. Ciò significa che anche loro non sono disponibili. tuttomercatoweb