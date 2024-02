Alessio Falsone perde le staffe al Grande Fratello | parte una bestemmia durante la sfuriata?

UeD, Maria De Filippi perde la pazienza: "Ci vuole rispetto!", con chi ce l’ha

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha deciso di mostrare il proprio disappunto in maniera energica con un inquilino del, dando vita a una discussione inaspettata, che è stata poi sedata dai loro compagni d’avventura. L’allenatore è sembrato essere vicino alla, e forse è stato interrotto in tempo da Giuseppe Garibaldi. Ma tutto ciò ha fattore le quotazioni del pubblico, visto che in molti pensano che lui abbia problemi a controllare la rabbia.esagera con le parolesi trovava nella cucina delquando, non trovando una cosa che cercava, ha deciso di incolpare Federico Massaro. ...