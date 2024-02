Alessio Falsone | “Ecco cosa mi dicono gli autori su Perla e Mirko” | il confronto con la Vatiero – VIDEO

Grande Fratello, ecco la rivoluzione: entrano Tagli e Falsone. Chi sono (e come cambieranno il gioco)

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024), nuovo concorrente del Grande Fratello, ha instaurato una bella intesa conche, nel frattempo, è tornata ufficialmente tra le braccia diBrunetti.: “miglisu” Questa amicizia speciale ha infastidito i Perletti ed anche il diretto interessato che, durante le sessioni in confessionale, subiterebbe delle pressioni: Tu non hai capito. Non è il fatto che io e te siamo amici. Ma è da fuori che mi abbuffano di parole per me. Io non ho voglia di farmi abbuffare dalla gente a gratis. Perché fanno battute e mettono carne al fuoco senza motivo. In Confessionale mi pigliano per il c**o. Poi mi ...