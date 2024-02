Alessandro Di Battista in piazza Argentina: “A Gaza orrori come nella Seconda guerra mondiale”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano – Mentre inle Loreto si radunavano migliaia di manifestanti al grido di “Free free Palestine”, poco più in là in, al gazebo dell’associazione Schierarsi c’era la fila per firmare la petizione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere all'Italia il riconoscimento della Palestina “Stato sovrano e indipendente”. E al gazebo c’era anche il fondatore di Schierarsi, l’ex deputato 5 StelleDi. “Israele in poco più di quattro mesi ha assassinato il 4,85% dell'intera popolazione di. Ho visto questicosì grandi solo durante la”. "Sono qui per una questione di umanità - ha aggiunto - ...

Palestina, Di Battista al corteo di Milano: “La posizione del Pd È tutto e il contrario di tutto. Fassino e Gasparri identici”: “Sono qui per una questione di umanità, è in atto un tentativo di pulizia etnica ad opera di Israele che sta compiendo terrorismo di stato nel silenzio generale. Ma la cosa più ignobile per me è il si ... ilfattoquotidiano

Al via la manifestazione per il cessate il fuoco in Palestina: circa 8mila persone in corteo a Milano: Circa 8mila persone stanno prendendo parte al corteo organizzato da Si Cobas per "fermare il genocidio a Gaza": la manifestazione ha preso il ... fanpage

