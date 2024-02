Alessandra Ollari è morta | identificato il cadavere in avanzato stato di decomposizione

Alessandra Ollari è morta, a Parma identificato il cadavere della donna scomparsa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fine delle speranze. È diil corpo ritrovato nella prima periferia di Parma, vicino a via Sidoli, lo scorso 2 febbraio da un cittadino che portava a passeggio il cane. La donna, 53 anni, era residente vicino al luogo in cui sono stati ritrovati i resti: di lei non si avevano...

Era alla periferia di Parma , tra via Sidoli e via Zoni. A circa un chilometro di distanza da dove viveva, nel nel quartiere Lubiana-San Lazzaro. Il cadavere ... (open.online)

Trovata morta la donna scomparsa a giugno: indagini per omicidio: Come mai il corpo di Alessandra Ollari si trovava in una campo a Parma in avanzato stato di decomposizione E soprattutto come è morta la donna che risulta scomparsa da giugno scorso, ma della quale n ... zoom24

Alessandra Ollari è morta, identificato il cadavere. La scomparsa denunciata dal compagno Ermete, il caso a Chi l'ha visto: L'autopsia sul corpo di Alessandra Ollari è stata disposta dalla procura di Parma dopo che è stato identificato il cadavere trovato a inizio febbraio in un prato, nascosto dalla vegetazione. Quando un ... leggo

