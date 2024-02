Albini, le tinture a tutto green: entra nel vivo l'uso di batteri

Albini, le tinture a tutto green: entra nel vivo l’uso di batteri: LA NOVITÀ. Con i progetti Next ed Exteria l’azienda utilizza microrganismi nutriti con zuccheri e sale: si fissano al prodotto senza sostanze chimiche. ecodibergamo

Color tortora per la casa: abbinamenti per valorizzarlo e idee arredamento. Foto e video: Prove su carta per non sbagliare Per non sbagliare gli abbinamenti è sempre utile farsi fare una prova su supporto cartaceo e confrontarla con i colori da abbinare: non c’è come vedere insieme le ... cosedicasa