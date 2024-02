Aguero | c’è l’ok del cardiologo | c’è un club che sogna il suo ritorno

S2M Volley: tre vittorie in quattro gare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024)potrebbe tornare in campo dopo diversi anni, in una diretta su Twutch ha avutodal suoA quasi tre anni di distanzaha annunciato, poche ore fa nel corso di una diretta sulla sua pagina Twitch, che potrebbe di nuovo indossare gli scarpini per l’ultima parentesi della sua carriera. L’argentino ha condiviso con i suoi spettatori la nota vocale che gli è stata mandata dal suodopo gli ultimi controlli: «Per come stanno andando le cose, al momento non sarebbe un problema giocare». Are ildi El Kun è quell’Indipendiente in Argentina che l’ha lanciato nel calcio che conta agli inizi della sua carriera.