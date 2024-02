Agrigento | morto in sparatoria davanti concessionaria | tre fermi

Agrigento, sparatoria al Villaggio Mosè: ucciso un 40enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Svolta nell'omicidio di Roberto Di Falco, il 38enneieri pomeriggio durante unaavvenuta nel piazzale di unadi auto ad. La Procura della città dei templi ha disposto il fermo di tre persone, tutte di Palma di Montechiaro, coinvolte nella rissa sfociata poi nel sangue. Le indagini Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, che è deceduta in ospedale dove è stata immediatamente trasportata, si sarebbe recata nellaper discutere della compravendita di auto. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti e dalla pistola che Di Falco aveva portato con sé sarebbe partito un colpo che lo ha raggiunto all'addome, non lasciandogli scampo. L'arma non è stata ancora ritrovata. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile e per tutta la notte ...