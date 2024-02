Consorzio di bonifica indebitato, agricoltori in pressing sulla Regione

(Di sabato 24 febbraio 2024) È ancora scontro tra Varsavia e Kiev per i prodotti ucraini che passano dal confine. Bruxelles prova a mediare, ma la strada è in salita. Il punto

Agricoltori in pressing e appello di Zelensky all'Ue: cosa succede tra Polonia e Ucraina: Abbiamo avuto abbastanza incomprensioni. Non dobbiamo umiliarci a vicenda, non dobbiamo umiliare gli agricoltori ucraini o polacchi. Abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di soluzioni: tra noi, ... ilgiornale

COPAGRI: PAC, dalla commissione UE passi avanti su semplificazione, ma proposte insufficienti.: Battista, diversi adempimenti vanno completamente ripensati; confidiamo nel ruolo del ministro Lollobrigida (ASI) Roma - “Quello di ridurre la burocrazia, gli adempimenti e i controlli a carico degli ... agenziastampaitalia

Agricoltori bloccano il traffico a Roma: 'Lollobrigida ci riceva': Bloccato il traffico con i trattori su via Nomentana a Roma nei pressi del presidio al civico 1111. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 15 rientrando dal corteo partito stamattina in ... ansa