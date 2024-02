Age of Empires Mobile | trailer gameplay e pre-registrazioni disponibili su iOS ed Android

Gustatevi il primo trailer di Age of Empires Mobile per iOS e Android

(Di sabato 24 febbraio 2024) Microsoft e Level Infinite hanno pubblicato un nuovodi Age of, rivelando contestualmente anche l’apertura delle pre-per il gioco sui principali store digitali dei dispositivi mobili, nello specifico su App Store e Google Play. Dopo l’annuncio avvenuto nell’ottobre del 2022, la celeberrima serie di Age ofè pronta a fare il suo debutto anche sui dispositivi iOS e, con l’obiettivo di proporre ai fan un’esperienza di gioco pienamente appagante e soddisfacente anche in ambito. Microsoft e Level Infinite hanno aggiunto che Age ofè caratterizzato dalla presenza della classica gestione strategica delle risorse della ...

