Age Of Empire. New Year, New Age. Il recap dell'evento legato a AOE

Age of Empires, DLC in arrivo e sconti per celebrare 50 milioni di giocatori (Di sabato 24 febbraio 2024) I giocatori di Age of Empires hanno raggiunto la straordinaria cifra di 50 milioni di persone, contando tutti i capitoli della serie. Lo ha annunciato Microsoft, approfittando dell’occasione per condividere novità interessanti in arrivo. Da un lato ci sono Age of Mythology: Retold e Age of Empires mobile, di cui si avevano già notizie. Scopriamo però che sono previsti anche DLC e contenuti aggiuntivi per diversi capitoli della serie Age of Empires. Victors and Vanquished, ad esempio, è il nuovo DLC di Age of Empires 2: Definitive Edition, che possiamo aspettarci per il 14 marzo. Questo pacchetto includerà 19 scenari single player, nuovi doppiaggi per i personaggi, musiche inedite e obiettivi esclusivi. Age of Empires 3: Definitive Edition si arricchirà ... Leggi tutta la notizia su game-experience (Di sabato 24 febbraio 2024) Idi Age ofhanno raggiunto la straordinaria cifra di 50di persone, contando tutti i capitoli della serie. Lo ha annunciato Microsoft, approfittando dell’occasione per condividere novità interessanti in. Da un lato ci sono Age of Mythology: Retold e Age ofmobile, di cui si avevano già notizie. Scopriamo però che sono previsti anche DLC e contenuti aggiuntivi per diversi capitoli della serie Age of. Victors and Vanquished, ad esempio, è il nuovo DLC di Age of2: Definitive Edition, che possiamo aspettarci per il 14 marzo. Questo pacchetto includerà 19 scenari single player, nuovi doppiaggi per i personaggi, musiche inedite e obiettivi esclusivi. Age of3: Definitive Edition si arricchirà ...

