Affari Tuoi, la premonizione rovina Patrizia: come si brucia 100mila euro, gelo in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Che beffa, ad. Siamo ovviamente al gioco dei pacchi, il format condotto da Amadeus su Rai 1, ogni sera dopo il Tg1, il game-show che in Italia spopola, raggranellando ogni sera milioni di telespettatori. E nella puntata di venerdì 23 febbraio, appunto, la beffa è stata clamorosa. A cimentarsi con pacchi e fortuna erada Cassino, in rappresentanza del Lazio ed accompagnata dalla figlia Melania. Le due partono al galoppo, rifiutando anche una prima offerta del Dottore da ben 31mila. Quindi il rifiuto dell'offerta da 17milae una terza offerta, da 25milae con un solo tiro a disposizione, che le fa tentennare.infatti afferma: "Io non li ho mai visti questi soldi, faccio tanti sacrifici con due figli". Eppure, restano a ...