Affari armati: ecco tutti i numeri sugli aiuti militari all’Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) A fine dicembre 2023, secondo i dati resi noti dal Kiel Institute – uno dei più autorevoli think tanks europei che conduce un’attività di analisi e di studio sui problemi dell’economia globale – l’Italia era al 13esimo posto (700 milioni di euro) per forniture, dietro a Stati Uniti (44 miliardi), Germania (17,1), Regno Unito (6,6), Norvegia, Danimarca, Polonia, Olanda, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca e Lituania ma davanti a Slovacchia, Francia e Australia. I dati aggiornati al 15 febbraio mostrano che il totale deglieuropei ha da tempo superato quelli statunitensi, non solo in termini di impegni, ma anche in termini di stanziamenti dispecifici inviati. Tuttavia il divario tra gli impegni e gli stanziamenti effettivi dell’Ue rimane molto ampio (144 ...