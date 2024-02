Addio Whatsapp per questi telefoni dal 29 febbraio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Chi è solito utilizzaresu un dispositivo non del tutto recente deve segnare sul calendario la data del 292024, giorno in cui l’app di messaggistica più utilizzata al mondo inizierà a non funzionare più su alcuni modelli di telefono. La decisione è stata presa dall’azienda stessa che, nel dettaglio, ha giustificato l’interruzione del supporto su alcuni dispositivi per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità, in quanto gli aggiornamenti più recenti dell’app richiedono un più elevato livello di compatibilità con i sistemi operativi. Traducendo quanto detto, vuol dire che Meta, azienda proprietaria diintende snellire la sua vasta gamma di versione dell’app, diventante nel tempo sempre più difficili da gestire. IAndroid che dirannoa ...