Addio a Claude Montana | genio ribelle della moda

Addio a Claude Montana: si è spento 76enne uno degli stilisti simbolo della moda anni 80

(Di sabato 24 febbraio 2024) In un periodo in cui le passerelle brillano di mille luci, il mondosaluta con tristezza la scomparsa di, scomparso all’età di 76 anni. La notizia giunge nel pienostagione delle sfilate, un contesto di grande teatralità e splendore che il designer francese avrebbe certamente saputo apprezzare, data la sua propensione per la stravaganza e lo spettacolo che caratterizzava ogni sua creazione e défilé., figura emblematicadel Novecento, lascia dietro di sé un’eredità di stile audace e scultoreo. Le sue creazioni, riconosciute per le maxi spalle imbottite, silhouette incise e tagli netti, hanno definito l’estetica degli anni ’80 e ispirato una generazione di talenti, tra cui ...