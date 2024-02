Addio a Ciao Darwin | l’ultima puntata dopo 25 anni di trasmissione

“Italiani, popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro. Per l’ultima volta, buonasera”. Con il suo stile ... (ilfattoquotidiano)

“Ciao Darwin” chiude i battenti per sempre. Venerdì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda […] (perizona)