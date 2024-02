Accadde oggi | 24 febbraio | Enzo Menegotti ed altre ricorrenze

Almanacco | Sabato 24 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) 24ed291 presenze in Serie A tra Modena, Milan, Udinese e Roma. Era nato il 13 luglio 1925. Il 242014 ci lasciò. Si spegneva esattamente trent'anni dopo Luigi Poet, quattro gare nel massimo campionato con il Torino.è il novantesimo anniversario dalla nascita di Ken Keyworth e Flemming Nielsen: l'inglese vinse una Coppa di Lega con il Leicester, il danese giocò in Italia nell'Atalanta. Festeggianomezzo secolo Alberto Colombo -69 partite in Serie B e attuale allenatore del Renate- e Nicola Pavarini (nel massimo campionato militò con Brescia, Reggina e Parma).