Abate | «Milan-Inter? Il campo ha detto 1-1 | siamo stati padroni»

Primavera 1, pari e patta: Milan-Inter 1-1, nerazzurri saldamente in vetta. Abate ancora in lotta per il 2° posto|Tornei ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ignazioricorda la striscia negativa del suoPrimavera contro l’e commenta a caldo il pari ai microfoni di Sportitalia. EQUILIBRIO –commenta così: «Il verdelha1-1. Sono orgoglioso dei miei ragazzi,entrati un po’ tesi nella partita, la sentivano per il momento nostro. Sapevano l’importanza dei punti in palio, abbiamo preso un gol a freddo ma abbiamo cercato di giocare.del, abbiamo sofferto due-tre ripartenze loro quando eravamo troppo sbilanciati. Il secondo tempo abbiamo subito la loro fisicità e cirisistemati. Abbiamo avuto due palle gol nel finale. I ragazzi hanno dato un segnale a ...

Il rossonero lancia un chiaro messaggio a Pioli: “Sono pronto!”: Io sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate”. Insomma pur avendo solo 19 anni le sue parole sono proprio quelle che direbbe un vero e proprio leader, dopotutto all’interno della squadra del ...spaziomilan

Milan Primavera, Abate: "Non vinciamo un derby dal 2018. C'è amaro in bocca ma vogliamo le prime posizioni": Derby di Milano finito in pareggio al termine di una gara molto combattuta. A commentare l'1-1 ottenuto questo pomeriggio contro i cugini dell'Inter di pari età ...fcinternews

FUTSAL - Sfida con il Cosenza per il Napoli, Duarte: “Vogliamo solo la vittoria”: Ventunesima giornata del campionato di serie A New Energy. Gli azzurri giocheranno domani (domenica) alle ore 18.15 in trasferta contro il Pirosiggeno Cosenza. La gara sarà trasmessa in esclusiva su S ...napolimagazine