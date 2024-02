A scuola in carrozzina, studenti e docenti sulla sedia a rotelle per un giorno: “Vogliamo capire cosa si prova”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ieri, nellamedia "Agostino Di Duccio" di Miramare, in provincia di Rimini, si è svolta una giornata davvero speciale: "Seduti per un". Un progetto nato dalla tenacia e dal desiderio di amicizia e inclusione dei ragazzi della IIIE, che hanno lottato per permettere a tutta la classe, insegnanti comprese, di vivere un'esperienza unica: sedersi inper un. L'articolo .