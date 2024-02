A Mirafiori, in marcia per il lavoro e il clima

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alcune centinaia di persone - un migliaio per gli organizzatori - hannoto oggi intorno allo stabilimento dia Torino per far sentire la loro voce in difesa del. La manifestazione, organizzata da Sinistra Ecologista e Alleanza Verdi Sinistra, è battezzata' per rendere esplicita "la non contrapposizione fra la produzione industriale e la difesa dell'ambiente". Presenti tra gli altri il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il co-portavoce di Europa Verdi Angelo Bonelli, il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. Il corteo, fra molte bandiere, ma anche tanti cani al guinzaglio e qualche passeggino, ha sostato di fronte ai punti più significativi dello stabilimento, dove i lavoratori che vi ...

Mirafiori è il più grande complesso industriale italiano. Ospita la fabbrica automobilistica più antica in Europa, oggi solo parzialmente in funzione. Occupa ... (ilfattoquotidiano)

Girotondo della sinistra a Mirafiori: “Vogliamo dire a questo Paese, e in particolare a chi lo governa male, che se vogliamo salvare il lavoro e le filiere industriali italiane dobbiamo investire nella conversione ecologica. Queste due gr ... lospiffero