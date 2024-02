A Milano il corteo pro-Palestina | “Stop al genocidio a Gaza” Dagli studenti cartelli contro il governo

Milano, oggi il corteo pro Palestina da Loreto a Cairoli: attesi 5mila manifestanti, tra loro l'ex 5Stelle Alessandro Di Battista

(Di sabato 24 febbraio 2024) È partito da piazzale Loreto ailproa cui partecipano associazioni, sindacati e realtà antagoniste oltre ai giovani palestinesi d’Italia: la manifestazione nazionale chiede il cessate il fuoco e loalin corso adopo l’invasione della Striscia da parte di Israele. Migliaia di persone lungo il percorso del, che prevede il passaggio da piazza Duca D’Aosta, dove si trova la stazione Centrale, per terminare poi intorno alle 20 in piazza Cairoli, davanti al Castello Sforzesco. Dopo i fatti di Pisa, con le manganellate da parte della polizia su giovanissimi, è alta la tensione (e l’attenzione) nel capoluogo lombardo: si temono scontri con le forze dell’ordine. Secondo le prime ...

“Sono qui per una questione di umanità, è in atto un tentativo di pulizia etnica ad opera di Israele che sta compiendo terrorismo di stato nel silenzio ... (ilfattoquotidiano)

