"A Madonnina abbiamo bisogno di più parcheggi"

(Di sabato 24 febbraio 2024) C’è molta partecipazione al tour nei quartieri organizzato dalla giunta comunale con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaco Lorena Fantozzi. Le prime due assemblee pubbliche organizzate per dei momenti di ascolto, dialogo e confronto, hanno infatti visto la sala piene a-Santa Teresa, il più popoloso rione della città, e tanti residenti anche al Teatro Letizia a Sala. Sono molti gli argomenti affrontati e le richieste avanzate dai cittadini. A-Santa Teresa c’è chi ha sollevato la necessità di migliorare la viabilità e mettere a disposizione un maggior numero di. In questa zona c’è la sede del gruppo sportivo Bakia Cesenatico che organizza molte iniziative, allenamenti di tanti bambini e ragazzini, e partite nelle varie categorie; dalla platea c’è chi ha chiesto di risolvere appunto i disagi ...