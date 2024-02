A Londra folla in piazza per l'Ucraina in secondo anniversario guerra

A Londra folla in piazza per l’Ucraina in secondo anniversario guerra (Di sabato 24 febbraio 2024) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi tutta la notizia su ilfogliettone (Di sabato 24 febbraio 2024) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Altre Notizie

A Londra folla in piazza per l'Ucraina in secondo anniversario guerra: Londra, 24 feb. (askanews) - folla in piazza a Londra a sostegno dell'Ucraina nel secondo anniversario dell'invasione russa. Fra i manifestanti moltissime bandiere ucraine e cartelli contro Putin: ...libero Londra, la folla davanti all’Alta Corte: “Assange si ammazzerà se verrà estradato”: LEGGI – Assange rimane senza certezze: la sentenza a data da destinarsi Londra. “L’’estradizione negli Usa sarebbe una condanna a morte. Ma non credo che avverrà, perché Assange si ammazzerà prima”. J ...ilfattoquotidiano “Ora si saprà quanto gli Usa insabbiano i loro crimini bellici”: Londra. È uscita dall’Alta Corte di Londra alla svelta, accompagnata dagli avvocati del marito Julian Assange, Stella Moris, moglie del fondatore di WikiLeaks. E alla folla radunatasi davanti al tribu ...ilfattoquotidiano

Video di Tendenza