A due anni dall' inizio del conflitto | prende il via il progetto umanitario | Mission to Kiev per la cura delle cicatrici di guerra

Ucraina: a due anni dall'invasione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lain Ucraina continua a mietere vittime. Il rapportoNazioni Unite del 5 ottobre 2023 parlava già di oltre 10.000 morti tra i civili e diverse decine di migliaia di feriti. Nel secondoversariodelparte ilper ladei feriti,to. Per offrire cure a chi porta ogni giorno i segni delsulla propria pelle. ...

«Ricordi quanto piangevo all?inizio? Era molto pesante, il cuore mi faceva male. Piano piano le persone si sono calmate e ora in parte mi sono abituata anche ... (leggo)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è arrivata a Kiev . La premier, come gli altri leader che hanno visitato la città nei mesi scorsi, è atterrata ... (gazzettadelsud)

In Ucraina le persone continuano a morire tutti i giorni. I massacri, le uccisioni, i bombardamenti scandiscono le giornate. Ma il nostro paese sembra ... (fanpage)

Lettera agli italiani dopo due anni di guerra in Ucraina: Guerra in Ucraina: la Russia ha già perso ma rimane una minaccia Dopo due anni dall’inizio della cosiddetta "Operazione speciale militare" russa in Ucraina, la presa della cittadina di Avdiivka e le ... youmedia.fanpage

Due anni di guerra in Ucraina, in piazza Mykhailivska a Kiev i mezzi russi catturati dagli ucraini: (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 Ecco le immagini dei mezzi dell'esercito russo distrutti dagli ucraini durante la guerra ed esposti dal Ministero della Difesa a piazza Mykhailivska a Kiev. Il 2 ... quotidiano

