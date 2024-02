“24 ore per reagire se la Russia attacca”: cosa prevede l’accordo Italia-Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sulla scia di quelli già sottoscritti con Germania, Francia e Gran Bretagna, l’è pronta a firmaresulla sicurezza con l’. Un piano ambizioso – forse troppo – chela garanzia da parte di Giorgia Meloni per dieci anni di un’assistenza economica, diplomatica e militare cheanche l’impegno a “consultazioni entro 24 ore per determinare le misure necessarie per contrastare o scoraggiare l’invasore” in caso di nuovo attacco della. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ammontare esatto degli aiuti resta un mistero. Un dettaglio non da poco, legato evidentemente alle tensioni all’interno della maggioranza sull’argomento. Basti pensare alle pressioni della Lega, cauta sul dossier russo-ucraino. Senza dimenticare le reazioni ...

