24 febbraio 2024 | Ucraina | due anni dopo La guerra senza fine

24 febbraio 2024 Giornata di mobilitazione per il Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Firenze, 24– Era il 24del 2022 quando il presidente russo Vladimir Putin diede il via a una 'operazione speciale' su larga scala in. Parole che servivano a nascondere l'intento di invadere un Paese che, a partire da allora, è stato soggetto a un attacco che ha creato, come riporta l’agenzia Agi, almeno quattro milioni di sfollati, otto milioni di profughi, la morte di più di diecimila civili e di circa 200 mila soldati, almeno 120 mila dei quali russi e 70 mila ucraini. Unache ha sconvolto la vita di milioni di persone e non ha risparmiato infrastrutture, ospedali e scuole. (FILES) Ukrainian servicemen walk on the road toward their base near the frontline in the Donetsk region on February 4, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YASUYOSHI ...