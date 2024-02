Zwolle-PSV (sabato 24 febbraio 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il PSV si presenta a questo appuntamento contro lodopo il pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Un risultato che sta leggermente stretto agli uomini di Peter Bosz che nel finale hanno attaccato nel tentativo di far valere il fattore campo ma Saibari, Maatsen su punizione, Bakayoko e Dest non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Prestigieuze uitverkiezing voor Veerman in Champions League: Veerman komt als winnaar van die titel in een rijtje met onder anderen Kevin De Bruyne en Antoine Griezmann, die eerder in deze Champions League-campagne werden uitgeroepen tot Speler van de Week. De ... vi.nl

Eén twijfelgeval bij PSV voor duel met PEC Zwolle: PSV-trainer Peter Bosz heeft één twijfelgeval voor het duel met PEC Zwolle van aankomend weekend. Achter de naam van Olivier Boscagli staat momenteel nog een vraagteken. vi.nl

LIVEBLOG ZWOLLE-PSV (20u). Schittert Bakayoko op bezoek bij PEC: Na het 1-1 gelijkspel tegen Dortmund in de Champions League, is het opnieuw tijd voor de Eredivisie. Bakayoko en co gaan op bezoek bij PEC Zwolle. Behouden ze hun ongeslagen status in de competitie V ... hln.be